Єврокомісія готова знову виступити посередником на газових переговорах між Києвом і Москвою – Шевчович

Про це він повідомив у письмових відповідях на запитання УНІАН перед майбутнім візитом до України, який відбудеться 1 березня.

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"Європейська комісія готова знову виступити як посередник у тристоронніх переговорах щодо газу. В даний час ми вивчаємо можливості", - позначив Марош Шевчович позицію ЄК.

Говорячи про свою участь на конференції "Український Енергетичний форум", віце-президент повідомив, що має намір закликати до продовження розпочатих реформ в енергетичному секторі.

"Зокрема, до прийняття і виконання запізнілого енергетичного законодавства (закон про регулятора, електроенергію та енергоефективність), підтримки імпульсу у реформуванні газового сектору, розукрупненню "Нафтогазу", необхідності прозорого проведення торгів та приватизації державних компаній", - деталізував він.

Відповідаючи на питання, чи оцінювала Європейська комісія можливості для України бути повністю незалежною від російського газу, Шевчович звернувся до практики Євросоюзу, який проводить, як це передбачено в рамковій стратегії Енергетичного союзу від лютого 2015 року, стратегію диверсифікації, як із точки зору джерел, так і з точки зору маршрутів.

"Політика, сфокусована на енергоефективності, регулюванні попиту і правил внутрішнього ринку, має також сприяти і енергетичній безпеці. Я вважаю, що це також добра модель і стратегія для України", - переконаний віце-президент ЄК.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Києва Шевчович зустрінеться з президентом Петром Порошенком прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Також він проведе зустрічі з міністром енергетики і вугільної промисловості Володимиром Демчишиным і головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим. Крім того, у Верховній Раді він проведе переговори з депутатами, які опікуються питаннями, пов'язаними з енергетикою.