Всі блоки Рівненської та Хмельницької АЕС вперше почали працювати на повну потужність

Всі енергоблоки Рівненської та Хмельницької АЕС вперше з 2004 року виробляють електроенергію без обмежень - на рівні встановленої потужності, що стало можливим завдяки запуску лінії електропередач "Рівненська АЕС – підстанція "Київська" в кінці 2015 року.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії "Енергоатом".

Згідно з повідомленням, з 26 лютого чотири блоку Рівненської АЕС та два блоки Хмельницької АЕС працюють без диспетчерських обмежень, які застосовувалися з моменту запуску нової ЛЕП. До цього (з 2004 року, коли був запущений другий блок ХАЕС) для кожної із зазначених станцій час від часу діяли системні обмеження виробництва, оскільки існуючі потужності ЛЕП не дозволяли станцій видавати в мережу більшу кількість електроенергії.

Станом на 29 лютого три АЕС – Хмельницька, Рівненська і Южно-Українська працюють на повній номінальної потужності, при цьому з балансовими обмеженнями працює лише блок №5 Запорізької АЕС (на 69% потужності).

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Як повідомляв УНІАН, 21 грудня держкомпанія "Укренерго" підключила до енергомережі країни лінію електропередач 750 кВ "РАЕС – підстанція "Київська". В урочистому заході взяв участь президент України Петро Порошенко, який зазначив, що робота нової ЛЕП дозволить знизити обмеження виробництва електроенергії на Хмельницькій і Рівненській АЕС, що усуне можливість виникнення віялових відключень електроенергії у Києві та Київській області.

Проектом ЛЕП 750 кВ "РАЕС - ПС Київська" розраховувалося, що потужність київського енерговузла буде збільшена на 700 МВт. До запуску ЛЕП на Хмельницьку та Рівненську АЕС діяли обмеження по виробленню в обсязі 1000 МВт.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

"Енергоатом" займався реконструкцією відкритих розподільчих споруд 750 кВ Рівненської та Хмельницької АЕС з метою підключення РАЕС до лінії 750 кВ "РАЕС - підстанція "Київська", а також перезавода лінії "Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на підстанцію "Київська".

Введення в експлуатацію лінії "Рівненська АЕС - підстанція "Київська" забезпечив перетікання потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС до дефіцитного з точки зору постачання електроенергії Центральному регіону, до якого входять Київська, Черкаська, Житомирська, Чернігівська області та Київ.