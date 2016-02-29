Нафтова компанія JKX має намір судитися з Україною за $180 мільйонів податкових переплат

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil & Gas очікує, що в липні 2016 року буде проведено арбітражне слухання проти України щодо компенсації 180 мільйонів доларів і збитків компанії від підвищених податкових ставок, що діяли протягом 2015 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, мова йде про порушення двостороннього інвестиційного договору між Сполученим Королівством та Україною, а також двостороннього інвестиційного договору між Нідерландами і Україною.

Також в JKX зазначили, що на вимогу компанії надзвичайних арбітром, призначеним згідно з Арбітражним регламентом Стокгольмської торгової палати, винесено рішення про заборону застосування до JKX підвищеного оподаткування при видобутку газу в Україні.

Разом з тим, в інтерв'ю The Financial Times новий глава компанії Тім Рід повідомив, що готовий знизити позовні вимоги до України, які на сьогоднішній день становлять близько 270 мільйонів доларів з урахуванням понесених втрат.

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Як повідомляв УНІАН, JKX Oil & Gas в початку січня 2015 року повідомила про призупинення своєї програми буріння свердловин на 2015 рік за дворазового підвищення податків та зобов'язання промислових споживачів газу купувати паливо в зимовий період виключно у НАК "Нафтогаз України", що значно звужує ринок для приватних гравців.

В кінці листопада 2014 року Кабінет міністрів України збільшив з 74 до 152 перелік компаній, які зобов'язані купувати природний газ з грудня 2014 року по лютий 2015 року виключно у державного енергохолдингу НАК "Нафтогаз України".

Крім цього, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада встановила на постійній основі ставку плати за користування надрами при видобутку природного газу для приватних компаній на рівні 55% замість 28%, що діяли до серпня 2014 року.

Однак, вже з 1 січня 2016 року рентні ставки були скорочені вдвічі.

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Довідка УНІАН. Компанія JKX Oil & Gas plc займається розвідкою, видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщини, Болгарії, Словаччини, США та Росії. JKX Oil & Gas входить в лістинг Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil & Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company (СП "Полтавська газонафтова компанія") розробляє Ново-Миколаївське родовище в Полтавській області загальною площею 271 квадратніх кілометрів, а також має дозвіл на розвідку Заплавської, Єлизаветівського та Червоноярского-Східного родовищ загальною площею 171,2 квадратніх кілометрів.