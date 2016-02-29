У Сімферополі через брак електроенергії зупинили підприємства і транспорт

Про це повідомляє прес-служба окупаційної адміністрації міста, передає видання 15 минут. Зокрема, в повідомленні йдеться, що насосні станції та інші соціально значущі об'єкти будуть переведені на альтернативні джерела енергопостачання.

Читайте такожУ Севастополі через дефіцит електроенергії знову вимикають вуличне освітлення

"Підприємству "Кримтролейбус" доручено тимчасово призупинити рух електротранспорту. Закладам громадського харчування та промисловим підприємствам, з 0:00 годин 29 лютого по 0:00 годин 1 березня рекомендовано перейти на автономні джерела енергопостачання", – йдеться в повідомленні.

Дані заходи так звана адміністрація пояснює "проведенням підготовчих робіт з підключення третьої лінії енергомосту". Мешканці попереджені про можливість почергового відключення електроенергії.

Крім того, прийнято рішення про відключення вуличного освітлення.

Нагадаємо, що в даний час окупований Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень.

Разом з тим, координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов стверджує, що енергомосту в Крим не було і немає: "Узбережжя відвідали наші кримськотатарські активісти і не побачили нічого схожого на встановлені опори, нічого подібного. Та коробка, яку видають за трансформаторну станцію, до якої нібито підключений енергоміст – просто порожня будка. В ній абсолютно нічого немає, її навіть ніхто не охороняє".