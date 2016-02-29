В Україні скоротилися запаси дефіцитного вугілля

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 22 по 29 лютого зменшилися на 2,6% – до 862,3 тисячі тонн з 885,7 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС за вказаний період збільшилися до 2,337 мільйона тонн з 2,278 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, друга партія вугілля з Південно-Африканської Республіки в обсязі 79 тисяч тонн, який імпортувався для теплоелектростанцій держкомпанії "Центренерго", прибула в порт "Південний" 6 лютого.

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Після цього міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що Україна у поточному опалювальному сезоні більше не закуповуватиме додатковий обсяг вугілля з ПАР.