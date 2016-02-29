Росія лякає Україну черговим міфічним проектом - газопроводом "Посейдон"

Російський газовий монополіст «Газпром» планує до кінця 2016 року провести техніко-економічну оцінку газопроводу в обхід України по дну Чорного моря до Греції через треті країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова «Газпрому» Олексій Міллер повідомив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

«У Римі (2 лютого – УНІАН) було підписано меморандум про оцінку доцільності будівництва газопроводу з Росії по дну Чорного моря через треті країни у напрямку Греції, а потім до Італії. Меморандум передбачає проведення техніко-економічної оцінки до кінця 2016 року», - сказав Міллер.

За його словами, підписанти відштовхуються від так званого проекту «Посейдон»: 12 мільярдів кубометрів азербайджанського газу з Греції по дну Іонічного моря на південь Італії.

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Як повідомляв УНІАН, 24 лютого «Газпром», італійська Edison і грецька DEPA підписали меморандум про поставку газу з Росії по дну Чорного моря через треті країни до Греції й з Греції до Італії.

Нагадаємо, Москва заморозила проект будівництва газопроводу в обхід України "Південний потік", який мав проходити через Чорне море до країн Південної та Центральної Європи, в грудні 2014 року.

Раніше "Газпром" призупинив роботи на східній гілці газопроводу "Південний коридор", який спочатку призначався для подачі газу в "Південний потік", а після відмови від проекту – в "Турецький потік".