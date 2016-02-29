Міллер розповів Путіну про вигоду будівництва газопроводів в обхід України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Без сумніву, все те, що стосується проектів будівництва нових газотранспортних маршрутів до Європи, Північно-Західної Європи – це економічно обґрунтовані проекти, які підтверджені тим попитом, який є нині», - сказав Міллер.

За його словами, поставки російського газу на експорт у 2015 році становили 159,4 млрд кубометрів

«Це поставки в далеке зарубіжжя, поставки газу до Європи. Вони виросли на 11,8 млрд. Обсяг поставок газу на експорт збільшився на 8%. При цьому якщо говорити про ті тенденції, які є на сьогодні з початку 2016 року, то обсяг поставок газу на експорт виріс на 37,5%», - стверджує він.

За словами Міллера, торік Німеччина встановила рекорд купівлі російського газу – 43,5 млрд куб. газу, це на 6 млрд більше, ніж у 2014 році.

«Але цього року ми бачимо, що зростання обсягів поставок газу до Німеччини та інших великих європейських країн – ще більший. Тобто приріст поставок газу до Німеччини за той час, який минув з початку року, – 44%, до Італії – 42%, до Франції – 73%, до Австрії – 52%. Якщо за 2015 рік абсолютний приріст експорту становив 11,8 млрд куб. м. газу, то тільки за перші два місяці цього року в абсолютних цифрах це вже плюс 7,5 млрд кубометрів газу», - заявляє Міллер.

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Як повідомлялося, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу сукупною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

На початку вересня 2015 року «Газпром», Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта – Торжок-2», який забезпечить постачання газу газопроводом «Північний потік-2» для поставок газу з Росії до Європейського Союз в обхід України.

Тим часом Європейський парламент 21 січня 2016 року прийняв резолюцію, в якій закликав країни ЄС не допустити будівництва газопроводу «Північний потік-2», а також повністю використати транзитний потенціал України, через територію якої щорічно до Європи поставляється близько 40% від загального обсягу російського газу.