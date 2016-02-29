ЄС сумнівається в ефективності нового російського проекту газопроводу "Посейдон"

Євросоюз оцінить проект газопроводу ITGI Poseidon, запропонований «Газпромом», якщо буде вироблена єдина позиція щодо його реалізації.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шефчович на прес-конференції в Баку, передає РБК.

«Це була лише декларація. Остаточного єдиного підходу і остаточної єдиної позиції щодо проекту поки немає. У будь-якому випадку ми повинні будемо оцінити його ефективність», — сказав він.

Шефчович зазначив, що якщо проект потребує будівництва великих інфраструктурних об'єктів, то не слід забувати, що наявна інфраструктура використовується лише на 50%. «З урахуванням цього фактора ефективність проекту вже знаходиться під сумнівом», — зазначив він.

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Раніше в понеділок проект представив голова «Газпрому» Олексій Міллер президенту Росії Володимиру Путіну. Міллер, зокрема, повідомив, що меморандум передбачає проведення техніко-економічної оцінки проекту до кінця 2016 року.

«Ми з нашими європейськими партнерами відштовхуємося від того проекту, який був у свій час підготовлений та розроблений грецькими та італійськими колегами разом з французькими, — так званого проекту «Посейдон»: 12 млрд кубометрів азербайджанського газу з Греції дном Іонічного моря на південь Італії», — зазначив голова «Газпрому».

Меморандум про взаєморозуміння про постачання природного газу з Росії дном Чорного моря був підписаний минулого тижня Міллером, головним виконавчим директором італійською Edison SpA Марком Бенайуном і головним виконавчим директором грецької DEPA SA Теодоросом Кітсакосом. Трубопровід буде проходити через треті країни до Греції та Італії і стане південним маршрутом поставок російського природного газу до Європи, зазначалося в прес-релізі «Газпрому».