ЄС підтримав впровадження в Україні нової моделі ринку електроенергії – Міненерговугілля

Представництво Європейського Союзу в Україні, а також Європейський банк реконструкції і розвитку та керівництво Секретаріату Енергетичного співтовариства підтримали законопроект «Про ринок електроенергії», після ухвалення якого на зміну старій моделі українського ринку прийде нова, що відповідає вимогам ЄС. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook директор департаменту планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Михайло Бно-Айріян.

«Сьогодні (29 лютого – УНІАН) ми одержали копію листа, адресованого прем'єр-міністру України, підписаного головою представництва ЄС в Україні, керівниками офісів USAID, ЄБРР, Світового Банку в Україні та керівником Секретаріатом Енергетичного співтовариства, в якому висловлюється повна підтримка законопроекту про ринок електроенергії, підготовленого міністерством», - сказав Бно-Айріян.

За словами представника Міненерговугілля, міжнародні організації привітали заяву прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка минулого тижня про те, що законопроект буде розглянутий Кабміном у середу, 2 березня, для його подальшого затвердження та передачі у парламент.

Також, за словами Бно-Айріяна, донори позитивно оцінили внесені міністерством поправки, які враховують зауваження і побажання донорів, висловлені в їхньому попередньому листі.

«Що ж, чекаємо середи і розраховуємо на позитивне голосування», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Яценюка, Кабінет міністрів України в рамках реформи енергетичного сектору розробляє нову модель функціонування ринку електроенергії, основними принципами якого стане висока конкуренція і легкість доступу до електромереж.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості в листопаді 2015 року направило на розгляд Кабінету міністрів України законопроект «Про ринок електроенергії», який згодом мав бути внесений урядом до Верховної Ради.

Законопроект передбачає впровадження впродовж двох років нової моделі ринку електроенергії в Україні: ринку "на добу вперед", внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг, ринку двосторонніх договорів.

До кінця 2018 року діятиме перехідний період, упродовж якого гарантований покупець буде купувати до 75% потужності АЕС і до 30% від середньодобового виробництва ГЕС за регульованими цінами.