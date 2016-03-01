Російські нафтовики попросять Путіна не скорочувати видобуток нафти - ЗМІ

Знижувати видобуток нафтові компанії не хочуть: це загрожує втратою частки ринку і вкладених у розвиток засобів, передає РБК.

Головне питання, яке хвилює нафтовиків, — скорочення або припинення видобутку в Росії на рівні січня 2016 року, розповіли джерела в "Газпром нефти", "Лукойлі" і "Башнефти".

Про заморожування видобутку міністр енергетики Олександр Новак попередньо домовився 16 лютого з трьома країнами ОПЕК — Саудівською Аравією, Катаром і Венесуелою.

Ще однією темою наради у Путіна має стати приватизація держактивів у нафтовій галузі, насамперед держчастки "Башнефти", - розповіли джерела.

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Третя тема, яку планують обговорити з президентом РФ нафтовики, — перспектива зростання податкового навантаження.

Варто зазначити, що серед запрошених на нараду у російського президента — глави "Роснефти" Ігор Сєчин, "Газпром нефти" Олександр Дюков, "Башнефти" Олександр Корсик, Лукойлу Вагіт Алекперов, гендиректор "Зарубежнефти" Сергій Кудряшов.

Раніше Росія, Саудівська Аравія, Венесуела і Катар домовилися про готовність зберегти видобуток нафти в середньому в 2016 році на рівні січня, якщо інші виробники приєднаються до такої ініціативи.

Міністр нафти Ірану Бижана Зангане заявив, що пропозиції заморозити видобуток нафти є "нереалістичними" і "сміхотворними".

Незабаром держсекретар ОПЕК Абдалла Салем Ель-Бадрі закликав США приєднатися до діалогу щодо заморожування видобутку.