ОПЕК у лютому знизила видобуток нафти: лідер падіння - Ірак

Країни ОПЕК в лютому п.р. знизили виробництво нафти на 280 000 бар. на добу - до 32,37 млн бар. на добу, повідомляє Reuters.

Лідером падіння став Ірак. Країна припинила з 17 лютого постачання нафтопроводом з Курдистану потужністю 600 000 бар./добу. Відновлення постачання очікується в середині березня.

Читайте такожВлада США відповіла ОПЕК: не буде штучно регулювати нафтовий ринокПадіння видобутку нафти зафіксовано також у Нігерії через аварію на виробництві Royal Dutch Shell. В ОАЕ кілька родовищ були закриті для технічного обслуговування, що також призвело до зниження виробництва.

Саудівська Аравія зберегла обсяг виробництва в 10,2 млн бар./добу. Країна досягла рекордного показника видобутку в 10,56 мільйона барелів на добу в червні м.р.

Іран з грудня 2015 р. - після зняття санкцій - збільшив видобуток на 200 000 бар./добу, тоді як офіційна влада заявляла про збільшення експорту на 500 000 бар./добу.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило прогноз по середнім цінам на нафту в 2016 році до 35 доларів за барель.

Раніше Fitch прогнозувало середні нафтові ціни на рівні 45 доларів за барель, а газу - 2,50 долара за тисячу кубічних футів. Зниження прогнозу відображає думку агентства, що в цьому році ціни навряд чи відновляться.

"Зниження обумовлено поєднанням ряду факторів: збільшення запасів в умовах м'якої зими, більш високе, ніж очікувалося, виробництво ОПЕК в січні і все більш очевидний факт того, що зростання світової економіки в поточному році буде набагато слабшим, ніж ми прогнозували раніше", - йдеться в повідомленні агентства.

У довгостроковій перспективі за базовим сценарієм агентства прогноз за цінами залишився без змін: ціни на нафту очікуються на рівні 65 доларів за барель, газу - 3,25 долара за тисячу кубічних футів.