В США найбільші виробники сланцевої нафти вирішили скоротити видобуток

Кілька великих виробника сланцевої нафти в Сполучених Штатах вперше за багато років пішли на скорочення видобутку, повідомляє Прайм "з посиланням на The Wall Street Journal.

"Ці заходи пов'язані з затоваренностью ринку, що в свою чергу тягне вниз ціни на "чорне золото", - йдеться в повідомленні.

Компанії-виробники сланцевої нафти Continental Resources Inc., Devon Energy Corp. і Marathon Oil Corp. повідомили, що поточного року планують скоротити видобуток приблизно на 10% порівняно з минулим роком. EOG Resources Inc. оголосила про скорочення свого видобутку на 5%.

Видання зазначає, що нинішня поведінка виробників різко контрастує з поведінкою в 2015 році. Тоді вони не стали скорочувати свій видобуток при падінні цін зі 100 доларів за барель до 30 доларів. У 2016 році компанії вирішили скоротити витрати, що призвело до скорочення обсягів видобутку сировини.

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Одним із способів скорочення видобутку компанії назвали тимчасове призупинення роботи вже пробурених свердловин. Це має привести до появи більшої кількості як нафтових, так і газових свердловин, які будуть готові до запуску у разі зростання цін на енергоносії.