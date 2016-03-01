Відсьогодні електроенергія для населення подорожчала на 25%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з 1 березня 2016 року підвищила мінімальний тариф на електроенергію для населення на 25% - до 57 копійок за кВт-год.

Дворічний графік підвищення тарифів на електроенергію для населення комісія затвердила ще в лютому 2015 року.

Згідно з документом, мінімальний тариф встановлюється на місячний обсяг споживання електроенергії 100 кВт-год. Весь обсяг понад 100 кВт-год відпускається за тарифом 99 копійок за кВт-год. Якщо місячне споживання електроенергії перевищує 600 кВт-год, то встановлюється тариф 156 копійок за кВт-год за перевищений обсяг.

Як відзначають в НКРЭКУ, поетапне підвищення тарифів для населення на газ, так і на електроенергію здійснюється для усунення перехресного субсидування та вирівнювання цін на ці ресурси до ринкових.

"Зазначене рішення передбачає підвищення тарифів на електроенергію для населення в п'ять етапів протягом двох років", - зазначають у комісії, уточнюючи, що сьогоднішнє підвищення тарифів є третім етапом.

Наступний етап підвищення тарифів на електроенергію для населення почнеться 1 вересня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, до березня 2017 року споживачі електроенергії будуть розділені на дві групи: з об'ємом споживання до 100 кВт-год на місяць та з обсягом споживання понад 100 кВт-год на місяць. Для першої групи споживачів вартість електроенергії в березні 2017 року складе 0,9 гривні за кВт-год. Для другої групи – 1,68 гривні за кВт-год.