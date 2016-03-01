Сума позовних претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" перевищила $8 мільярдів
Дана сума накопичилася протягом всього періоду існування контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу.
Загальна сума позовних претензій НАК "Нафтогаз України" до "Газпрому" за контрактом на транзит російського газу через територію України досягла 8,2 мільярда доларів.
Про це журналістам на конференції Інституту Адама Сміта в Києві повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
"Загальна сума претензій до "Газпрому" з транзиту досягла 8,2 мільярда доларів", - сказав Коболєв.
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За його словами, ця сума накопичилася протягом всього періоду існування контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" щодо транзиту російського газу територією України (починаючи з 2009 року).
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Як відомо, на сьогоднішній день "Нафтогаз" і "Газпром" знаходяться в Стокгольмському арбітражі по двох контрактах: на транзит російського газу через Україну і на купівлю-продаж російського газу Україною.