Білорусь з 1 березня в черговий раз знизила експортне мито на нафту

Білорусь з 1 березня знизила експортні мита на нафту і нафтопродукти, що вивозяться за межі митної території Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), передає БЕЛТА.

Отже, ставка експортного мита на сиру нафту буде знижена з $52 до $39,5 за 1 т. Мито на прямогонний бензин знизиться з $36,9 до $28 за 1 т, на товарні бензини - з $31,7 до $24 за 1 т. Мито на легкі, середні дистиляти складе $15,8 за 1 т ($20,8). Таке ж мито встановлено стосовно дизельного палива, бензолу, толуолу, ксилолів, мастильних та інших масел.

Читайте такожРосія більше не найбільший постачальник - лідером постачання нафтопродуктів в Україну стала БілорусьВ попередній раз ставки вивізних митних зборів щодо нафти сирої та окремих категорій товарів, вироблених з нафти, змінювалися 1 лютого. Тоді вони також були знижені.