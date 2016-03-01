ОПЕК може скоротити видобуток нафти тільки до кінця року - ЗМІ

Скорочення видобутку нафти в країнах ОПЕК у червні малоймовірно, навіть якщо рівень цін залишиться низьким, повідомляє Прайм з посиланням на джерела серед співробітників організації та делегатів.

"(Скорочення видобутку) можливо до кінця року, коли буде ясно, що Іран насправді проводить видобуток в тих обсягах, про які заявляє. Але не в червні", - заявив агентству джерело з близькосхідних країн-членів організації.

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Члени ОПЕК до червня зможуть отримати надійні дані лише про обсяги видобутку за квітень. Цієї інформації буде недостатньо для того, щоб склалося цілісне уявлення про масштаби іранського експорту, зазначило одне з джерел агентства.

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Генеральний секретар ОПЕК Абдалла Салем Ель-Бадрі 22 лютого заявив, що картель проводить переговори про заморожування видобутку на рівні січня з усіма країнами-виробниками нафти, крім США.