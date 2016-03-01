"Нафтогаз" поки не планує купувати газ у "Газпрому" - Коболєв
У 2016 році Україна планує закупити близько 11-13 мільярдів кубів газу в європейських постачальників.
Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" після тримісячної перерви поки не планує відновлювати закупівлі природного газу у "Газпрому".
Про це журналістам на конференції Інституту Адама Сміта в Києві повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.
"Поки не плануємо відновлювати закупівлі", - сказав Коболєв.
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Як повідомляв УНІАН, в 2015 році Україна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно до 2014 року - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши його закупівлю з Російської Федерації в 2,3 рази - до 6,1 мільярда кубометрів з 14,5 мільярда кубометрів роком раніше, що є історичним мінімумом.
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За словами міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина, в 2016 році Україна планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники палива.