ЄК знову заговорила про переговори України з "Газпромом" і нагадала про Стокгольмський арбітраж

Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович закликав Україну готуватися до наступного опалювального сезону і нових переговорів з "Газпромом", оскільки Стокгольмський арбітраж до кінця 2016 року не встигне вирішити газові суперечки між "Нафтогазом" і російським монополістом.

Про це він повідомив на Міжнародній енергетичній конференції Інституту Адама Сміта в Києві 1 березня.

"Ми сподіваємося, що Стокгольмський арбітраж скоро прийме рішення за позовами (між "Нафтогазом" і "Газпромом" - УНІАН). Але, як я розумію, цього не буде цього року, тому потрібно почати підготовку до наступного осінньо-зимового сезону",- сказав Шефчович.

"Єврокомісія готова виступити посередником у прийнятті тимчасового рішення про постачання газу в Україну", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна готова обговорювати всі газові питання з Російською Федерацією, включаючи питання обсягу і вартості транзиту газу, у тристоронньому форматі - за участю Європейського Союзу, сказав журналістам глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.