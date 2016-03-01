Демчишин очікує, що приватні компанії збільшать видобуток газу на 25-30%

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин очікує, що до 2016 року приватні компанії, на частку яких припадає близько 25% всього видобутку газу в Україні, збільшать видобуток вуглеводнів на 25-30%.

Про це він повідомив на Міжнародній енергетичній конференції Інституту Адама Сміта в Києві 1 березня.

"Цього року ми очікуємо, що приватні добувачі, приватний бізнес наростять виробництво на 25-30%, - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 3,4% - до 19,7 мільярда кубометрів.

Видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 мільярда кубометрів.