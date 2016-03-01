Російська нафта б'є антирекорди: з початку року ціна Urals знизилася на 43%

Середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, в січні-лютому 2016 року знизилася на 42,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала 29,69 долара за барель, повідомляє Прайм з посиланням на прес-службу Мінфіну РФ.

У січні-лютому 2015 року середня ціна нафти Urals становила 51,81 долара за барель.

У лютому 2016 року середня ціна нафти цієї марки становить 30,55 долара на барель проти 57,3 долара роком раніше.

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У 2015 році середньорічна ціна нафти Urals встановилася на рівні 51,23 долара за барель, знизившись до показника попереднього року майже вдвічі.

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Офіційний прогноз російського Мінекономрозвитку щодо ціни на нафту поточного року наразі становить 50 доларів за барель, однак російська влада вже заявила, що коригуватиме прогнози залежно від поточних реалій.