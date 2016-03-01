Газ для населення з квітня подорожчає на 53%

Голова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк прогнозує з 1 квітня підвищення мінімального тарифу на газ для населення і теплокомуненерго на 53%, до 5 тисяч 500 гривень з ПДВ за тисячу кубометрів з 3 тисяч 600 гривень з ПДВ.

Про це він повідомив журналістам на конференції Інституту Адама Сміта в Києві.

"Я думаю, що верхня ціна трохи впаде, відсотків до 10, а нижня зросте до 5 тисяч 500 гривень з ПДВ", - сказав Вовк.

Як відомо, мінімальний тариф на газ для населення встановлюється в опалювальний сезон для споживачів, які використовують газ для опалення, а також для підприємства ТКЕ, які надають послуги з централізованого теплопостачання.

За словами Вовка, при збільшенні мінімального тарифу на газ для ТКЕ до 5 тисяч 500 гривень за тисячу кубометрів, вартість централізованого опалення збільшиться в середньому на 80% на місяць.

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Голова НКРЕКП нагадав, що соціальну ціну на газ встановлює Кабінет міністрів України і відповідно до підписаної раніше угоди з МВФ, до 1 квітня потрібно досягти 75% від вартості імпортного газу для населення і теплокомуненерго.