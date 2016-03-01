В Україні з березня підвищили акцизи на пальне

Середня вартість бензину А-95 сьогодні, 1 березня, становить 19,25 гривні: залежно від заправок найнижча ціна на це пальне – 17,60 гривні, а найвища – 21 гривня, повідомляє ТСН.ua.

"Відсьогодні, 1 березня, по-новому почали обраховувати ставку акцизного збору - не у євро за одну тонну, а за одну тисячу літрів. Одночасно із цим має відбутися перехід на електронне декларування акцизних накладних на пальне", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що і перше, і друге пов'язане із переходом на євростандарти при сплаті податків. Із 1 березня акцизний податок на бензин і дизпаливо становитиме 171,5 євро/кубометр, тоді як із 1 січня цього року він становив 228 євро за тонну (до 1 січня 2016 року акциз на бензин становив 202 євро за тонну).

"Крім того, Верховна Рада встановила фіксовану ставку акцизного податку з кінцевого продажу нафтопродуктів у розмірі 0,042 євро за літр замість раніше чинних 5%", - зазначає видання.

Підкреслюється, що на кінцеві ціни на пальне одночасно впливають дві тенденції – підвищення акцизів та падіння цін на нафту, а відтак, на думку учасників ринку, не можна казати про однозначне підвищення цін разом із новими акцизами.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, що є компромісом між пропозиціями уряду та парламенту щодо податкових змін, необхідних для виконання дохідної частини проекту державного бюджету на 2016 рік.

Зокрема, з 1 січня було підвищено акциз на нафтопродукти на 13%.

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Міністерство фінансів розраховує на надходження до бюджету 3,2 мільярда гривень у 2016 році від підвищення акцизів на бензин і має намір спрямувати ці кошти до спеціального фонду на ремонт автомобільних доріг України.