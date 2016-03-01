Єврокомісія пропонує провести газові переговори з РФ в кінці опалювального сезону

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович пропонує провести тристоронні переговори щодо газу з Україною та Росією наприкінці поточного опалювального сезону, який має завершитися до 15 квітня 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на Міжнародній енергетичній конференції Інституту Адама Сміта в Києві.

«Моя ідея: ми повинні зустрітися наприкінці поточного опалювального сезону», - сказав Шефчович.

Разом із тим, віце-президент Єврокомісії додав, що на сьогоднішній день конкретної дати переговорів поки немає.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Шефчович закликав Україну готуватися до наступного опалювального сезону і нових переговорів із "Газпромом", оскільки Стокгольмський арбітраж до кінця 2016 року не встигне вирішити газові спори між "Нафтогазом" і російським монополістом.