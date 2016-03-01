Яценюк запропонував ЄС синхронізувати енергосистеми України і Європи

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розпочати роботу над проектом рішення щодо синхронізації роботи енергосистеми України і Європейського Союзу. Про це він сказав у ході зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем.

«Для України буде правильно синхронізувати енергосистеми України і Європейського Союзу, - сказав Яценюк. - У мене є для цього політична воля. Я хочу, щоб Україна стала частиною Європи. Ми підписали Угоду про асоціацію, і енергетика повинна стати частиною цього рішення. А всі щити, які виставляє Росія, варто перемістити до російського кордону».

У свою чергу Шефчович наголосив, що аналогічні рішення вже опрацьовуються для країн Балтії. «І в цьому контексті ми могли б поділитися досвідом», - сказав Шефчович.

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Раніше глава українського уряду анонсував прийняття нового закону про функціонування у країні ринку електроенергії, основними принципами якого стане висока конкуренція і легкість доступу до електромереж. Всі ці аспекти, за словами Яценюка, прописано в пакеті законопроектів, підготовлених урядом. Цей пакет включає власне закон про ринок електроенергії, закон про Нацкомісію з регулювання на ринку електроенергії і комунальних послуг, а також закон про доступ до електромереж.