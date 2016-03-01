Один з найбільших нафтотрейдерів світу продав свої активи в Росії - ЗМІ

Як вдалося з'ясувати Forbes, заснована в 1966 році в Роттердамі група Vitol — один з найбільших світових гравців в трейдингу на ринку сировини — декілька місяців тому розпродала всі свої російські видобувні активи. Про це розповіли одне з джерел, близьких до операції, і джерело, близьке до Vitol. «У минулому році Vitol продала проекти в Росії», — розповів він.

«Родовища невеликі, але розташовані дуже компактно і з хорошими дебетами», — додає джерело, близьке до Vitol.

Читайте такожРосійська нафта б'є антирекорди: з початку року ціна Urals знизилася на 43%Основна частка видобутої нафти цих родовищ реалізовувалася через трубопровідну систему «Транснафти» — близько половини продавалося на внутрішньому ринку, а частина експортувалася. За словами джерел, близьких до операції, оцінка активів Vitol в Росії становила $50-100 млн. У прес-службі Vitol відмовилися від коментарів.

Покупцем активів, за словами джерела, знайомого з ходом операції, виступив маловідомий і відносно новий гравець на російському нафтовому ринку — шведська компанія Petrogrand. Імена власників Petrogrand не розкриваються. У Petrogrand не стали коментувати угоду з Vitol.