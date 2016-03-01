В Україні з початку року зріс видобуток вугілля

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні-лютому 2016 року зріс на 3% порівняно з січнем-лютим минулого року – до 6,595 мільйона тонн з 6,4 мільйона тонн.

Про це свідчать оперативні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, розміщені на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, 1,047 мільйона тонн, або 15,9% від загального обсягу вугілля було видобуто на державних шахтах. Скорочення видобутку на держпідприємствах протягом 2 місяців склало 16,1%.

У лютому в Україні було видобуто 3,437 мільйона тонн вугілля, з яких на частку держшахт доводиться 577 тисяч тонн.

Читайте такожКабмін вирішив ліквідувати держшахту в Донецькій області

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,759 мільйона тонн з 65 мільйонів тонн. При цьому 6,742 мільйона тонн палива видобуто на державних шахтах.

Читайте такожУкраїна в січні збільшила споживання вугілля на третину

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. При цьому для стабільної роботи енергосистеми влади прийняли рішення про необхідність імпорту дефіцитного вугілля з Південно-Африканської Республіки.