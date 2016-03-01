Запаси газу в українських сховищах оновили максимум за 5 років

Наявні обсяги природного газу в підземних сховищах газу України (ПСГ) станом на 1 березня – 10 мільярдів кубометрів є найвищими протягом останніх п'яти років порівняно із запасами "блакитного палива" на аналогічну дату в попередні роки, повідомляє прес-служба держкомпанії "Укртрансгаз" - оператора вітчизняної газотранспортної системи.

"Україна зустрічає весну з найбільшими протягом останніх 5 років запасами газу в ПСГ - 10,02 мільярда кубометрів, що на 23% або 1,9 мільярда кубометрів більше за минулорічні показники", - повідомляють в компанії.

Також повідомляється, що загалом з початку опалювального сезону вітчизняні споживачі використали зі сховищ газу 7,036 мільярда кубометрів палива.

У лютому із газосховищ було відібрано 1,051 мільярда кубометрів, а протягом двох місяців поточного року - 3,9 мільярда кубометрів газу.

За інформацією компанії, добове споживання газу Україною становить 129 мільйонів кубометрів. Для покриття цих потреб природний газ відбирається з п'яти ПСГ в добовому режимі 66 мільйонів кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 мільярдів кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники.

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У січні поточного року Демчишин повідомив, що вартість імпортного природного газу для України з Європейського Союзу знизилася до 190 доларів за тисячу кубометрів, що нижче ціни, за якою пропонує своє паливо російський "Газпром".