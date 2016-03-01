Нафта дорожчає на тлі зниження видобутку в США і країнах ОПЕК

Світові ціни на нафту демонструють позитивну динаміку на тлі повідомлень про зниження видобутку в США і країнах ОПЕК, свідчать дані торгів.

Станом на середину дня вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,79% - до 36,82 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищувалася на 1,42% - до 34,23 долара за барель, повідомляє Прайм.

Видобуток нафти в США в грудні 2015 року знизився третій місяць поспіль, на 43 тисячі барелів на добу до мінімального за рік показника 9,26 мільйона барелів на добу. При цьому середньодобовий видобуток в 2015 році зріс на 720 тисячі барелів до 9,43 мільйона, повідомило міненерго США. Крім того, згідно з прогнозом агентства Рейтер, видобування в країнах ОПЕК в лютому скоротилося на 280 тисяч барелів на добу, до 32,37 мільйона.

Тим не менш, тиск на ринок надає слабка економічна статистика Китаю, яка може означати повільніше зростання споживання нафти. Виробнича активність в Китаї, за неофіційними даними, у лютому скоротилася до п'ятимісячного мінімуму. Згідно зі звітом незалежного дослідження ділового видання Caixin, індекс ділової активності (PMI) в промисловому секторі економіки Китаю в лютому становив 48 пунктів.

Читайте такожРосійська нафта б'є антирекорди: з початку року ціна Urals знизилася на 43%

На думку аналітиків, угода декількох виробників нафти, включаючи Саудівську Аравію і Росію, про заморожування видобутку, не позбавить ринок від надлишку нафти, який оцінюється більш ніж в один мільйон барелів на добу. "Перспектива ослаблення напруженості між двома найбільшими в світі виробниками нафти (Саудівської Аравією та Росією), що мають значні розбіжності щодо конфлікту в Сирії, була занадто хорошою, щоб бути правдою", - повідомляє агентство з посиланням на щомісячний звіт Singapore Exchange (SGX).

Наголошується, що Росія, Саудівська Аравія, Катар і Венесуела тільки домовилися про таку міру, як збереження видобутку в середньому в 2016 році на рівні січня, але за умови, що інші виробники приєднаються до ініціативи. "Заморожування видобутку - це далеко не те ж саме, що зниження видобутку", - йдеться у звіті.