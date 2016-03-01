Порошенко розраховує на підтримку ЄК: "Північний потік-2" повинен бути заблокований

Президент України Петро Порошенко наполягає, що проект будівництва газопроводу «Північний потік-2» має бути заблокований, і розраховує на підтримку Єврокомісії в цьому питанні.

Про це він заявив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зазначається, що президент наголосив на своїй позиції щодо проекту газопроводу «Північний потік-2». «Це – виключно політичний проект», - цитує Порошенка його прес-служба.

«Північний потік-2» має бути заблокований. Ми розраховуємо на підтримку Європейської комісії, адже це - засіб покарання України за європейські прагнення», - додав президент.

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Як повідомляв УНІАН, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток морського газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря.

На початку вересня 2015 року російський «Газпром», Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта – Торжок-2», який забезпечить поставку газу «Північним потоком-2» з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

26 листопада уряди 10 європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, у якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Документ підписали глави урядів Болгарії, Чехії, Естонії, Греції, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і широке обговорення «Північного потоку-2».

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Йоганнес Ган запевняє, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" буде ретельно перевірений на відповідність європейському законодавству.