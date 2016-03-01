Путін заявив про згоду російських нафтовиків заморозити видобуток

Президент РФ Володимир Путін заявив, що російські нафтовики погодилися не збільшувати видобуток нафти.

Про це він повідомив у вівторок на зустрічі з керівниками російських нафтових компаній, присвяченій розвитку нафтової галузі, передають «Ведомости».

Путін нагадав нафтовим "генералам" на початку зустрічі, що зараз на рівні держав обговорюється заморожування видобутку в 2016 році.

"І як міністр (енергетики Олександр Новак – ред.) доповів, всі ви згодні з цією пропозицією. Були навіть більш радикальні пропозиції. І мета нашої зустрічі - в тому, що я б хотів від вас особисто почути: чи справді ви підтримуєте цю пропозицію? Як ви до цього ставитесь", – сказав президент.

Путін пояснив, що мова йде про те, щоб зафіксувати видобуток на рівні січня 2016 р. "Мається на увазі в усередненому вигляді на весь 2016 р.", - додав він. Крім проблем нафтової галузі, Путін запропонував обговорити перспективи і тенденції на глобальному ринку нафти.

Путін зазначив, що в 2015 р. російська нафтова галузь показала впевнений розвиток і видобула рекордні 534 млн т нафти. "Це приріст до 1,4% порівняно з 2014 р.", - уточнив він, додавши.

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Глобальний ринок вуглеводнів нестабільний, продовжив Путін: На нього впливають як фундаментальні економічні фактори (уповільнення зростання світової економіки), так і спекулятивні моменти, політичні ризики.

За минулий рік ціна на Urals знизилася втричі, що істотно позначилося на доходах компаній, зауважив президент. Разом з тим, він зазначив, що капітальні витрати російських нафтовиків в нафтовидобуток в 2015 р. виявилися на 7,8% більшими, ніж в 2014 р. "Наше завдання зберегти стійкість нафтової галузі і забезпечити її розвиток", - підкреслив Путін.

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На нараду були запрошені міністр енергетики Олександр Новак, помічник президент Андрій Білоусов, керівник адміністрації президента Сергій Іванов, президент "Лукойлу" Вагіт Алекперов, гендиректор "Сургутнефтегазу" Володимир Богданов, президент "Роснефті" Ігор Сечин, гендиректор "Зарубежнефти" Сергій Кудряшов, гендиректор "Газпром нефті" Олександр Дюков, президент "Башнефті" Олександр Корсик, генеральний директор "Татнефті" Наїль Маганов, президент "Незалежної нафтової компанії" Едуард Худайнатов.