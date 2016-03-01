Порошенко обговорив з віце-президентом ЄК кроки для збільшення енергонезалежності України
Президент закликав Єврокомісію сприяти організації міжнародної конференції на підтримку модернізації української ГТС.
Президент України Петро Порошенко закликав Єврокомісію сприяти організації найближчим часом міжнародної конференції на підтримку модернізації газотранспортної системи України.
Про це він заявив під час зустрічі з віце-президентом Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка.
«Президент закликав Європейську комісію сприяти організації ближчим часом міжнародної конференції на підтримку модернізації газотранспортної системи України», - йдеться в повідомленні.
У свою Чергу, Шефчович наголосив на тісній взаємодії Європейського Союзу та України в питаннях спільної енергетичної політики та відзначив значні успіхи України на шляху газової незалежності.
Сторони обговорили подальші кроки задля збільшення енергетичної незалежності і покращення енергоефективності української економіки, впровадження змін в законодавстві щодо НАК «Нафтогаз України» і створення умов для залучення іноземних інвесторів в енергетичну галузь України.
Порошенко запросив вище керівництво Єврокомісії взяти участь у заходах із вшанування 30-х роковин Чорнобильської трагедії у квітні цього року.
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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі закони України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який передбачає залучення європейських та американських інвесторів до управління української ГТС.
Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане представлення всієї інформації про структуру власності та всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні 5 років звітувати перед парламентом про виконану роботу.
Також, за законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. При цьому операторська компанія, якою і будуть керувати інвестори, буде контролюватися виключно державою – 51% її акцій буде належати державі, 49% - ЄС або США.
Протягом 2015 року в Україні працювала група експертів Світового банку, які до кінця січня 2016 року повинні були представити модель реформування газотранспортної системи України для залучення західного інвестора до її модернізації та управління.