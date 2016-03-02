Порошенко: Україна пережила зиму без російського газу й не дозволила себе шантажувати

Про це він повідомив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка.

Зокрема, глава держави привітав віце-президента ЄК з річницею започаткування Енергетичного союзу і зазначив, що Україна має стати невід’ємною частиною цього об’єднання.

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Порошенко наголосив, що Україна віддана впровадженню реформ, у тому числі й в енергетичному секторі.

«Ми пройшли зиму без російського газу. Завдяки надійності нашого транзиту ми не дозволили шантажувати нас, і у той же час продемонстрували ефективну взаємодію з Європейською Комісією», – цитує слова Порошенка його прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент закликав Єврокомісію сприяти організації міжнародної конференції на підтримку модернізації української ГТС. У свою Чергу, Шефчович наголосив на тісній взаємодії Європейського Союзу та України в питаннях спільної енергетичної політики та відзначив значні успіхи України на шляху газової незалежності.