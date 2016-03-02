Нафта дешевшає завдяки зростанню запасів у США

Світові ціни на нафту в середу демонструють негативну динаміку на тлі даних про значне зростання запасів сировини, які оприлюднив Американський інститут нафти (American Petroleum Institute, API), свідчать дані торгів.

Станом на ранок вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,22% - до 36,73 долара за барель, ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 1,02% - до 34,05 долара за барель, пише Прайм.

За оцінками API, запаси зросли за звітний тиждень на 9,9 мільйона барелів. Це значно вище за показник в 2,6 мільйона барелів, який прогнозували опитані агентством Рейтер аналітики.

Запаси на терміналі в Кушинзі зросли на 1,8 мільйона барелів, а запаси бензину скоротилися на 2,2 мільйона барелів проти прогнозу зростання в 1,1 мільйона барелів, пише агентство. Запаси дистилятів зросли, за даними API, на 2,7 мільйона барелів, а експерти, навпаки, очікували зменшення показника на 1,2 мільйона барелів.

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Деякі трейдери готуються до того, що дані від Міненерго США, які будуть оприлюднені пізніше в середу, також покажуть значне зростання запасів, зазначає агентство.