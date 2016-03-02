Газпром "заплатив" Греції за підтримку: скасував мільйонний штраф за недобір газу

Грецька газова компанія DEPA повідомила, що російський "Газпром експорт" повністю виключив для неї дію умови "бери або плати" на 2015 рік, передає РІА "Новини".

Згідно із умовою take or pay (бери або плати), покупець сплачує штраф, якщо не вибере контрактні обсяги газу. По цій умові DEPA мала б виплатити близько 5 мільйонів доларів штрафу за 2015 рік.

Читайте такожСума позовних претензій "Нафтогазу" до "Газпрому" перевищила $8 мільярдів"Після тривалих переговорів DEPA з "Газпром експортом" російська компанія погодилася на повне виключення умови "бери або плати" в 2015 році, у зв'язку з скороченням обсягів через зниження попиту на природний газ з боку клієнтів DEPA", — йдеться в повідомленні компанії.

У січні "Газпром експорт" більш ніж удвічі знизив штраф DEPA за невибрані у 2014 році обсяги газу — до 36 мільйонів доларів замість 82 мільйонів доларів.

В останні роки споживання газу в Греції впало через економічну кризу. У 2014 році ціни на російський газ для Греції були знижені на 15%. Були зменшені також контрактні обсяги постачання, однак Греція все одно не змогла їх вибрати через кризу і падіння виробництва. У зв'язку з цим за умовою take or pay Греція повинна виплатити штраф.

У 2014 році Греція скоротила відбір російського газу до 1,8 мільярда кубометрів з 2,7 мільярда кубометрів в 2013 році. Афіни кілька разів зверталися до "Газпрому" з проханням знизити ціни на газ і контрактні обсяги, які потрапляють під умова take or pay.

Як повідомляв УНІАН, Росія останні роки просуває в Європі свої проекти з постачання газу в обхід України. Один з них - "Південний потік" через опір ЄС Росією був заморожений. Потім був проект "Турецький потік", який через конфлікт Москви й Анкари так і не було розпочато. Зараз вирішується доля ще однієї російської ідеї - "Північного потоку-2", який також підданий різкій критиці Євросоюзом.

В кінці лютого «Газпром», італійська Edison і грецька DEPA підписали меморандум про постачання газу по дну Чорного моря через треті країни в Грецію і з Греції до Італії. Для цієї мети сторони мають намір використовувати в максимально можливому обсязі результати робіт, проведених Edison і DEPA в рамках проекту ITGI Poseidon. Експерти прогнозують крах і цього проекту Росії.