Монополія "Газпрому" близька до краху: на газовий ринок Європи може вийти "Новатек"

Російський «Новатек» приступив до реалізації свого плану з виходу на ринок ЄС, пишуть "Ведомости".

У листі міністра енергетики Олександра Новака президенту Росії Володимиру Путіну говориться, що Міненерго «на виконання Вашої вказівки розглянуло звернення ВАТ «Новатек» про постачання газу на експорт в Європу через «Газпром експорт» «зі збереженням принципу єдиного експортного каналу». Справжність листа підтвердив працівник однієї з цих компаній. Про те, що «Новатек» обговорює з президентом експорт газу в Європу, знає і федеральний чиновник.

Читайте такожУкраїна повинна залишитися важливою транзитною країною на енергоринку – віце-президент Єврокомісії Шевчович«Новатек» пропонує дозволити своєму швейцарському трейдеру Novatek Gaz & Power Gmbh (NGP, на 100% належить російській компанії) поставляти європейським споживачам газ «Арктикгаза» (СП «Новатека» і «Газпром нафти»), йдеться у листі. За підсумками 2015 р. трейдер законтрактував 3,1 млрд куб. м газу, з яких 0,7 млрд куб. м російського походження. NGP могла б весь газ для європейських споживачів купувати в Росії, так що експорт зріс би на 2,4 млрд куб. м в рік, пише Новак. Ідея полягає в тому, щоб «Газпром» купував газ «Арктикгаза» за ціною експортного нетбэка, говорить людина, близька до однієї з компаній.

Велика частина портфеля замовлень – 2 млрд куб. м – забезпечена довгостроковим контрактом з німецькою енергетичною компанією EnBW, пише міністр.

Угоду з EnBW трейдер «Новатек» уклав ще в 2012 р. NGP перепродувала газ з європейських хабів. Маржа поставок невелика, але «Новатек» потрібно виходити на цей ринок в тому числі для того, щоб законтрактувати СПГ, пояснювала компанія.

Представники «Газпрому» і Міненерго відмовилися від коментарів, представники Путіна і «Новатек» не відповіли на запитання «Ведомостей». Їх колега з EnBW сказав лише, що компанія задоволена співпрацею з NGP.

Новак пише, що NGP може витіснити норвезьких постачальників VNG. Пропозицію «Новатек» міністр просить підтримати: експорт російського газу зросте, бюджет отримає додатково 9,4 млрд руб. у вигляді експортних мит, а «Газпром» збільшить виручку за рахунок агентської винагороди.

З «Газпромом» «Новатек» цю схему не обговорював, компанія відразу звернулася до Путіна, розповідає співрозмовник «Ведомостей», близький до однієї з компаній. «Це важливе для держави питання, і вирішувати його має президент», – пояснює він. Але у «Новатек» немає бажання тиснути на «Газпром», це скоріше спроба знайти прийнятне рішення, зазначає співрозмовник «Ведомостей».

В Європі не довіряють «Газпрому», говорить аналітик Vygon Consulting Марія Бєлова. В результаті ЄС посилює правила для великих експортерів і готується купувати більш дорогий американський СПГ, щоб диверсифікувати поставки, нагадує вона. Можливо, щоб в майбутньому не втратити частку на ринку, Росії варто стати більш гнучкою і все-таки запропонувати європейським споживачам газ незалежних компаній, підсумовує вона.