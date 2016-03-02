Україна з початку року вдвічі скоротила імпорт газу

Україна в січні-лютому 2016 року скоротила імпорт природного газу порівняно з січнем-лютим 2015 року майже вдвічі - до 2,1 млрд куб. м з 4,1 млрд куб. м, йдеться в повідомленні оператора ГТС України – держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, в лютому 2016 року Україна скоротила імпорт газу порівняно з лютим 2015 року до 1,252 млрд куб. м з 2,1 млрд куб. м.

Як зазначили в компанії, близько 90% газу в лютому надійшло зі Словаччини.

Також в "Укртрансгазі" повідомили, що Україна вже 96 днів не імпортує російський газ для власних потреб.

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Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович пропонує провести тристоронні переговори щодо газу з Україною і Росією наприкінці поточного опалювального сезону, який повинен завершитися до 15 квітня 2016 року.

Також Шефчович закликав Україну готуватися до наступного опалювального сезону і нових переговорів з "Газпромом", оскільки Стокгольмський арбітраж до кінця 2016 року не встигне вирішити газові спори між "Нафтогазом" і російським монополістом.