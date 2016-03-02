Аксьонов розповів кримчанам, чому на півострові вимикають світло

Енергопостачання споживачів в окупованому Криму обмежене через підготовку до запуску другої черги енергомосту з Краснодарського краю РФ.

Так «голова республіки» Сергій Аксьонов прокоментував віялові відключення споживачів, які не застосовувалися вже кілька тижнів, повідомляють "События Крыма".

"Два дні, 29 лютого та 1 березня, ведуться планові роботи на материковій частині РФ. Це пов'язано із запуском третьої і четвертої ниток енергомосту. В результаті цих планових робіт відбувалися перемикання, і необхідно було технологічно обмежити потік на 200 МВт. Графіки повинні були всім споживачам донести", – сказав Аксьонов.

При цьому він висловив упевненість в тому, що терміни початку експлуатації другої черги енергомосту затягуватися не будуть. "Будівництво енергомосту в процесі. Сподіваюся, що буде раніше графіка, але поки – 1 травня. Я прошу всіх орієнтуватися на цю дату", – додав він.

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Нагадаємо, раніше "міністр палива і енергетики" Криму Світлана Бородуліна заявила, що введені обмеження в перетоці електроенергії з Кубані до Криму, а також в енергозабезпеченні деяких районів Криму пов'язані виключно з ремонтними роботами, а не з підготовкою до запуску нової черги енергомосту.