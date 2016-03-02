Аксьонов розповів кримчанам, чому на півострові вимикають світло
Представник окупаційної влади визнав, що світло в Криму вимикають через енергоміст.
Енергопостачання споживачів в окупованому Криму обмежене через підготовку до запуску другої черги енергомосту з Краснодарського краю РФ.
Так «голова республіки» Сергій Аксьонов прокоментував віялові відключення споживачів, які не застосовувалися вже кілька тижнів, повідомляють "События Крыма".
"Два дні, 29 лютого та 1 березня, ведуться планові роботи на материковій частині РФ. Це пов'язано із запуском третьої і четвертої ниток енергомосту. В результаті цих планових робіт відбувалися перемикання, і необхідно було технологічно обмежити потік на 200 МВт. Графіки повинні були всім споживачам донести", – сказав Аксьонов.
При цьому він висловив упевненість в тому, що терміни початку експлуатації другої черги енергомосту затягуватися не будуть. "Будівництво енергомосту в процесі. Сподіваюся, що буде раніше графіка, але поки – 1 травня. Я прошу всіх орієнтуватися на цю дату", – додав він.
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Нагадаємо, раніше "міністр палива і енергетики" Криму Світлана Бородуліна заявила, що введені обмеження в перетоці електроенергії з Кубані до Криму, а також в енергозабезпеченні деяких районів Криму пов'язані виключно з ремонтними роботами, а не з підготовкою до запуску нової черги енергомосту.