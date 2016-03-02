Україна 1 березня скоротила вчетверо імпорт газу зі Словаччини

Україна, яка імпортує близько 90% газу зі Словаччини, 1 березня скоротила вчетверо закупівлю вуглеводнів з даного напрямку порівняно з попереднім днем, - до 9,7 млн куб. м з 39,1 млн куб. м.

За даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, Україна на 2 березня подала заявку на імпорт газу в обсягу 10,1 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-лютому 2016 року скоротила імпорт природного газу порівняно із січнем-лютим 2015 року-на 49%, до 2,1 млрд куб. м з 4,1 млрд куб. м.

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Існуючі обсяги природного газу в підземних сховищах газу України (ПСГ) станом на 1 березня – 10 млрд кубометрів є найвищими за останні п'ять років порівняно із запасами «блакитного палива» на ту саму дату в попередні роки.