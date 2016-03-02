Кабмін направив до Ради законопроект про ринок електроенергії

Кабінет міністрів України направив на розгляд до Верховної Ради законопроект про ринок електроенергії, який передбачає усунення монополії та спрощення підключення до електромереж.

Відповідний законопроект було схвалено на засіданні уряду в середу.

"Законопроект в цілому схвалено всіма нашими західними партнерами, ми разом над ним працювали. Я зустрічався з ЄБРР, USAID, Світовим банком. Законопроект схвалюємо і відправляємо в парламент, і в парламенті доопрацьовуватимемо", - сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Також прем'єр-міністр зазначив, що прийняття закону дозволить індивідуальним споживачам обирати постачальника електроенергії, який запропонує кращі умови.

"Як фізична особа, що я побачу, що, умовно, 5 компаній пропонують постачання електроенергії у Печерському районі міста Києва - УНІАН), наприклад. Я бачу, вибираю постачальника і підписую договір. Це дасть можливість заощадити, вибравши кращі умови", - підкреслив глава уряду.

За словами Яценюка, прийняття законопроекту також позитивно позначиться на вартості електроенергії для підприємств та ефективності розподілу навантаження на енергогенеруючі потужності.

“Таким чином, великі компанії, умовно, підуть туди, де ціна найдешевша. Вони підуть в "Укргідроенерго" та "Енергоатом". Вони мають підлаштуватися під піки виробництва, тому що піки (споживання - УНІАН) "Енергоатом" не витримує, а піки будуть витягати "тепловики" (теплоелектростанції - УНІАН)", - підкреслив прем'єр.

Крім того, на засіданні уряду був схвалений і направлений на розгляд у Верховну Раду законопроект про підключення до електромереж. Проект закону визначає процедуру підключення, терміни і відповідальність енергопідприємств за відмову або необґрунтоване затягування процедури підключення до електромереж.

Проект закону входить в загальний пакет законопроектів щодо впровадження нової моделі роботи ринку електроенергії в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Яценюк анонсував, що Кабінет міністрів України в рамках реформи енергетичного сектору розробляє нову модель функціонування ринку електроенергії, основними принципами якого стане висока конкуренція і легкість доступу до електромереж.

Всі ці аспекти, за словами Яценюка, прописані в пакеті законопроектів, підготовлених урядом. Цей пакет включає власне закон про ринок електроенергії, закон про Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, а також закон про доступ до електромереж.

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Говорячи про законопроект про ринок електроенергії, Яценюк підкреслив, що його текст аналізували експерти Світового банку, ЄБРР, Євросоюзу, Європейського енергетичного співтовариства. Вони внесли 11 правок, які повинні бути в обов'язковому порядку враховані при підготовці остаточної редакції документа.

Закон про НКРЕКП, на думку Яценюка, має зробити Нацкомісію по-справжньому незалежним органом і регулятором на ринку електроенергії. Третій закон, який необхідно прийняти, - про порядок підключення до електромереж.