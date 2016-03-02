Транзит російського газу через Україну з початку року збільшився на 60%

Транзит російського газу через територію України в Європейський Союз, Молдову і Туреччину в січні-лютому 2016 року збільшився порівняно з січнем-лютим 2015 року на 60%, - до 12,57 мільярда кубометрів, свідчать дані держкомпанії "Укртрансгаз".

За даними оператора, в напрямку країн ЄС за січень-лютий 2016 року через територію України було транспортовано 8,5 мільярда кубометрів російського газу, в Молдову – 0,682 мільярда кубометрів, в напрямку Туреччини – близько 3,45 мільярда кубометрів.

Читайте також"Нафтогаз" втричі підвищить вартість транзиту, якщо "Газпром" не збільшить обсяги прокачування

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" запропонував "Газпрому" провести переговори щодо вартості послуг з транзиту російського газу до ЄС після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові правила ціноутворення на даний вид послуг.

Однак згідно з існуючим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом", за яким сторони сперечаються в Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

Як очікується, нова система тарифоутворення повинна призвести до подорожчання послуг України з транзиту російського газу в ЄС. Але за наявності спірного контракту, складеного згідно шведському праву, ціна транзиту може бути змінена лише за згодою сторін або рішенням Стокгольмського арбітражу.

Читайте також"Нафтогаз": транзит російського газу через Україну з 2020 року буде найдешевшим у Європі

Довідка УНІАН. Транзит російського газу в країни Європейського Союзу через територію України протягом 2014 року знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 мільярда кубометрів, за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 мільярда кубометрів.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, "Газпром" зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 мільярдів кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК "Нафтогаз України" звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським "Газпромом", а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.