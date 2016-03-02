"Енергоатом" минулого року направив 2,1 мільярда на підвищення безпеки енергоблоків

Держкомпанія "Енергоатом", оператор всіх діючих АЕС в Україні, в 2015 році направила 2,1 мільярда гривень на реалізацію Комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського, який сказав про це на засіданні балансової комісії 26 лютого в Києві.

Згідно з повідомленням, Недашковський зазначив, що вищим пріоритетом було і залишається підвищення безпеки атомних електростанцій. Зокрема, за минулий рік досягнуто значний прогрес у реалізації Комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків. Всього було заплановано та виконано 83 заходи на суму 2,1 мільярда гривень. В цілому з початку реалізації програми на заходи було витрачено 7,44 мільярда гривень.

Також повідомляється, що "Енергоатому" вдалося виконати всі умови міжнародних кредиторів і укласти кредитні і гарантійні угоди з ЄБРР і Евратомом (на загальну суму 600 мільйонів євро), які спрямовано на фінансування цієї програми.

При цьому наголошується, що у використанні коштів цих кредитів є низка проблем, пов'язаних з довгостроковими погодженням закупівельних процедур, зміною вимог і рекомендацій до тендерів.

"Ми поки не вибрали жодних коштів з цих кредитів, крім обслуговування, і початок системного освоєння цих грошей - наше завдання на цей рік", - підкреслив Недашковський.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2015 році отримав 1,168 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як 2014 рік компанія закінчила з чистим збитком у розмірі 6,494 мільярда гривень.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.