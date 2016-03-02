"Укрнафта" почала буріння у Львівській області першої свердловини в 2016 році

Найбільша українська нафтовидобувна компанія «Укрнафта» розпочала буріння першої цього року свердловини із запасами нафти, яка розташована на Верхньомасловецькому нафтовому родовищі у Львівській області, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, ця свердловина матиме коротку ділянку горизонтального ствола (приблизно 200 метрів), орієнтованого на високий коефіцієнт проникності горизонту. Введення свердловини в експлуатацію очікується в середині 2016 року. Прогнозована початкова продуктивність становитиме близько 50 тонн на добу.

"Будівництво свердловини стало можливим завдяки нещодавньому вдалому бурінню першої горизонтальної свердловини, орієнтованої на інший продуктивний горизонт на тому ж родовищі", - уточнили в компанії.

У повідомленні наголошується, що в разі успішного введення в експлуатацію цієї свердловини заплановано буріння ще як мінімум п'яти нових горизонтальних свердловин на тій самій ділянці родовища.

"Це забезпечить приплив інвестицій у відродження виснажених нафтових родовищ на цій території, підвищить коефіцієнт нафтовіддачі і збільшить ресурсну базу підприємства", - наголошують в "Укрнафті".

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Як повідомляв УНІАН, 26 лютого керівництво "Укрнафти" представило на розгляд наглядової ради компанії свою довгострокову стратегію розвитку, яка охоплює весь виробничо-збутовий цикл: розвідку, видобуток, переробку і продаж.

У планах компанії до 2025 року подвоїти видобуток сирої нафти і наростити видобуток природного газу на 50%.

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Довідка УНІАН. "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС на всій території країни.

Акції "Укрнафти" включено в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.