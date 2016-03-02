"Енергоатом" має намір підвищити ефективність складських запасів при ремонтах на АЕС

Держкомпанія "Енергоатом", оператор усіх діючих АЕС України, має намір в поточному році підвищити ефективність використання складських запасів товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), які використовуються при ремонтах на АЕС.

Про це повідомляє прес-служба компанії з посиланням на президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського, який сказав про це на засіданні балансової комісії 26 лютого в Києві.

Згідно з повідомленням, незважаючи на загальне зниження забезпеченості (ТМЦ) на початок ремонтної кампанії, залишки на складах відокремлених підприємств продовжують рости. Так, в 2015 році в цілому по компанії фактичні запаси збільшилися на 6,4%, а неефективні - на 7%, до 883 мільйонів гривень.

"Така картина повторюється з року в рік. Я просив керівників атомних станцій окремо підготувати детальне пояснення такого зростання складських запасів і пропозиції можливості використання цих запасів вже у 2016 році", - підкреслив президент.

За його словами, ефективно - на 33% - знизити рівень таких запасів вдалося на Рівненській АЕС, тому досвід цієї АЕС необхідно поширити на інші станції.

У повідомленні наводяться слова першого віце-президента - технічного директора "Енергоатому" Олександра Шавлакова, який також вважає за необхідне прийняття термінових заходів щодо зниження неефективних запасів на складах відокремлених підрозділів компанії.

Крім того повідомляється, що в минулому році компанія приєдналася до роботи з ефективного реформування системи державних закупівель шляхом перекладу її в формат електронних торгів. За словами Недашковського, сьогодні електронні закупівлі проводять всі відокремлені підрозділи НАЕК "Енергоатом".

"Протягом 2015 року здійснено 391 електронна закупівля (219 укладені договори, 55 - в процесі укладення договорів, 117 - не відбулося). Це ще зовсім невеликий обсяг, але загальна економія вже перевищила 8 мільйонів гривень", - зазначив Недашковський.

Він підкреслив, що такий перехід для "Енергоатому" важливий у світлі того, що новий закон встановлює обов'язкове проведення усіх державних закупівель через систему електронних закупівель Prozorro з 1 квітня 2016 року для міністерств і великих держкомпаній і з 1 серпня 2016 року для всіх держкомпаній і держорганів.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2015 році отримав 1,168 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як 2014 рік компанія закінчила з чистим збитком у розмірі 6,494 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.