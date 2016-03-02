Тристоронні газові переговори за участю ЄС відбудуться до кінця березня - Демчишин

Тристороння зустріч з газових питань за участю Європейського Союзу відбудеться до кінця березня, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Зустріч буде, плануємо. До кінця місяця однозначно буде ця зустріч", - сказав міністр.

Демчишин зазначив, що в рамках тристоронніх переговорів будуть розглядатися як питання транзиту газу, так і його закупівлі.

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Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович 1 березня запропонував провести тристоронні переговори щодо газу з Україною і Росією наприкінці поточного опалювального сезону, який має завершитися до 15 квітня 2016 року.

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Раніше Шефчович закликав Україну готуватися до наступного опалювального сезону і нових переговорів з "Газпромом", оскільки Стокгольмський арбітраж до кінця 2016 року не встигне вирішити газові суперечки між "Нафтогазом" і російським газовим монополістом.