Міненерговугілля виплатить шахтарям понад 60 мільйонів боргу по зарплаті

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України сьогодні, 2 березня, направило 63,7 мільйона гривень державним вугільним підприємствам для погашення заборгованості із заробітної плати перед шахтарями, повідомляється на сайті уряду.

Згідно з повідомленням, зазначена сума спрямована держпідприємствам "Львіввугілля", "Волиньвугілля", "Лисичанськвугілля" і "Первомайськвугілля". Зазначені кошти будуть використані на погашення заборгованості по зарплаті за листопад-грудень 2015 року.

Також повідомляється, що найближчим часом додатково має бути виділено 74,9 мільйона гривень Державним казначейством для виплати зарплати за листопад-грудень 2015 року вугледобувним підприємствам Донецької області.

Читайте такожДепутати пропонують додатково виділити на зарплати шахтарям 350 мільйонів

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості має намір залучити з бюджету 2,5 мільярда гривень на модернізацію та дотації державних вугільних підприємств, що дозволить протягом року стабілізувати їх роботу.