Порошенко ветував закон про продовження мораторію на банкрутство "Енергоатому"

Президент України Петро Порошенко наклав вето на ухвалений парламентом наприкінці січня 2016 року закон про продовження мораторію на банкрутство найбільшого в Україні виробника електроенергії – держпідприємства "Енергоатом", що експлуатує всі діючі атомні електростанції в країні.

"02.03.2016 – повернутий з пропозиціями президента", – повідомляється на сайті Верховної Ради.

При цьому текст пропозицій глави держави на сайті відсутній.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Комітету Верховної Ради з паливно-енергетичного комплексу Олександра Домбровського, загальна заборгованість перед компанією "НАЕК "Енергоатом" становить 15 мільярдів гривень, а заборгованість компанії перевищила 10 мільярдів гривень.

Законопроект про продовження мораторію на банкрутство "Енергоатому" має забезпечити енергетичну безпеку країни, так як не дозволить кредиторам компанії почати процедуру її банкрутства.

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Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва майже 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.