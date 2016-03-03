Країни-виробники зберуться в Росії, щоб обговорити ціни на нафту

У Росії 20 березня пройде зустріч нафтовидобувних країн.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра нафти Нігерії Еммануеля Качикву.

«Ми починаємо бачити, що ціни на нафту ростуть дуже повільно», — сказав Качикву. Він зазначив, що якщо члени ОПЕК і країни, що не входять в організацію зберуться на нову зустріч, «ми повинні побачити значну зміну ціни (на нафту)». Качикву підкреслив, що нафтовидобувні країни вважають цільовим рівнем ціну на нафту у розмірі $50 за барель.

«І Саудівська Аравія, і Росія — всі повертаються за стіл переговорів», — резюмував Качикву.

16 лютого представники міністерств енергетики Росії та країн ОПЕК (Катару, Саудівської Аравії і Венесуели) провели зустріч, за підсумками якої вирішили заморозити видобуток нафти на рівні 11 січня. Повідомлялося, що в подальшому можуть бути наступні кроки щодо стабілізації цін «протягом наступних декількох місяців». Пізніше ідею заморозити видобуток нафти підтримала і Нігерія. У той же час до угоди відмовився приєднатися Іран, передає РБК.

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В ОПЕК входять 13 країн, що видобувають нафту; найбільші — Саудівська Аравія, Венесуела, Іран та Ірак. Сукупний видобуток країн ОПЕК зростав протягом 2015 року: середній видобуток зріс за рік з 31,85 млн приблизно до 32,2 млн бар. в добу. Видобуток країн, що не входять в ОПЕК — у їх число входить і Росії, — протягом року не зростав, а коливався на рівні 57 млн бар. в добу. Росія, навпаки, протягом року збільшила видобуток з 10,74 млн до 10,88 млн бар. в добу.