"Укренерго" використала лише третину коштів з усього кредитного портфеля компанії

Держкомпанія "Укренерго", що є оператором Об'єднаної енергосистеми України, на даний час використовувала близько третини коштів на модернізацію та інфраструктурні проекти з усього кредитного портфеля компанії, який становить 1,35 мільярда євро.

Про це на Міжнародній енергетичній конференції Інституту Адама Сміта в Києві сказав виконуючий обов'язки глави компанії Всеволод Ковальчук.

"Станом на сьогодні загальна вибірка за нашого кредитного портфелю становить близько 400 мільйонів євро. Загальний кредитний портфель "Укренерго" становить 1,35 мільярда євро", - сказав Ковальчук.

За його словами, в останні роки "Укренерго" активно направляє кредитні кошти на модернізацію і будівництво нових інфраструктурних об'єктів компанії.

При цьому він підкреслив, що позикові кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій, дозволяють компанії мати недорогий фінансовий ресурс для здійснення інвестицій в енергосистему України без необхідності різкого підвищення тарифу "Укренерго" на транспортування електроенергії магістральними мережами.

За словами Ковальчука, середня процентна ставка за кредитними коштами, на які наразі компанія реалізує проекти, становить менше 0,8% річних. При цьому термін залучення цих коштів становить не менше 15 років.

"У нас є кредит, який залучено на 40 років", - додав Ковальчук.

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Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2015 року держкомпанія "Укренерго" підключила до енергомережі країни лінію електропередач 750 кВ "РАЕС – підстанція "Київська".

Фінансову угоду за проектом будівництва було підписано між Україною та Європейським інвестиційним банком в жовтні 2008 року. Крім будівництва високовольтної лінії 750 кВ "Рівненська АЕС – підстанція "Київська", проект включав в себе модернізацію підстанції "Київська" шляхом встановлення другого автоматичного трансформатора 750/330 кВ, будівництво двох нових ліній довжиною 60 кілометрів від підстанції "Київська" в центральні області України.

Вартість проекту становила 150 мільйонів євро.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2015 році "Укренерго" отримало 820,4 мільйона гривень чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 мільярда гривень.