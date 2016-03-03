Україні потрібно нарощувати обсяги геологорозвідувальних робіт – "Надра України"

Україні необхідно нарощувати обсяги геологорозвідувальних робіт, що дозволить збільшити видобуток вуглеводнів в країні і підвищити її незалежність.

Як повідомляє прес-служба компанії «Надра України», про це на Міжнародній енергетичній конференції Інституту Адама Сміта в Києві повідомив голова правління компанії «Надра України» Ярослав Климович.

За його словами, геологічне вивчення ресурсів та раціональне ставлення до видобутку дозволить Україні зберегти свою впевненість в енергетичній незалежності як мінімум ще протягом 300 років.

Однак Климович зазначає, що за рахунок скорочення обсягів геологорозвідувальних робіт темп видобутку вуглеводнів в Україні значно знизився. При цьому він повідомив, що для отримання протилежної тенденції в країні необхідно переглянути і прийняти основні законодавчі документи, що визначають розвиток мінерально-сировинної бази і регламентують процеси надрокористування, насамперед Кодексу України про надра та законодавчу базу з охорони навколишнього природного середовища.

«Ставка ренти повинна бути однаковою для всіх надрокористувачів без сегрегації за якимись ознаками, а рента в Україні, країні, яка потребує збільшення власного видобутку, не повинна бути на рівні найвищих показників у Європі та світі», - додав Климович.

Також він повідомив, що необхідно актуалізувати і конкретизувати план дій і фінансування в рамках Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року.

Виступаючи на форумі, голова компанії акцентував увагу на тому, що подальший розвиток нафтогазодобувного комплексу має відбуватися виключно через інноваційні процеси, що передбачають застосування нових методів і форм організаційної структури галузі, удосконалення внутрішньо-економічного і правового поля надрокористування.

Зокрема, потрібно з участю наукових організацій Державної служби геології та надр, «Надра України», НАК «Нафтогаз України», академічних інститутів створити геологічну програму нафтогазовидобувної галузі України з визначенням пріоритетних напрямів ведення геологорозвідувальних робіт для кожного нафтогазовидобувного регіону (як традиційних, так і нетрадиційних покладів вуглеводнів).

Крім того, на думку голови правління «Надра України», в Україні потрібно переглянути та удосконалити нормативно-правову базу з надрокористування, адаптувати її до міжнародних стандартів, а також створити оптимальні форми співпраці власників спецдозволів і інвесторів. При цьому Климович вважає за необхідне провести оцінку запасів і ресурсів вуглеводнів, родовищ нафти і газу за участю іноземних аудиторських фірм, що дозволить іноземним та вітчизняним інвесторам мати об'єктивну оцінку запасів для участі в аукціонах.

Серед інших рішень для поліпшення функціонування добувної галузі голова «Надра України» назвав створення спецфонду для державного фінансування стратегічних напрямків геологорозвідувальних робіт, спрямованих на освоєння нафтогазового потенціалу; надання пільгового кредитування та кредитування під державні гарантії для виконання геологорозвідувальних робіт; лібералізацію податкового законодавства під час виконання геологорозвідувальних робіт, а також залучення міжнародних фінансових компаній нерезидентів та інвестиційних коштів від резидентів до активної участі у розробці нафтогазоносних надр за діючими угодами про розподіл вуглеводнів.

«Надра України» відкрита для тісної співпраці з державними, недержавними та іноземними інвесторами для досягнення Україною ресурсної самодостатності та енергетичної незалежності», - підкреслюють у компанії.

За інформацією прес-служби, участь у форумі також взяли заступник голови правління Максим Максименцев (тема виступу: «Організаційно-правові форми дослідної розробки і виробництва вуглеводнів в Україні. Стан і перспективи») і генеральний директор підприємства «Укрнаукагеоцентр» Петро Голуб.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови правління «Надра України» Ярослава Климовича, незважаючи на складні фінансові умови, компанія продовжує працювати на беззбитковому рівні, а також займається пошуком коштів на погашення заборгованості своїх дочірніх підприємств.

За минулий рік «Надра України» заплатила до бюджету понад 45 млн грн податків та обов'язкових платежів. Більше 8 млн грн компанія направила в якості фінансової допомоги дочірнім підприємствам, які є самостійними юридичними особами.

За даними «Надра України», протягом 2015 року компанія забезпечила дочірні підприємства додатковими обсягами робіт на суму близько 5 млн грн, що стало вагомою підтримкою їх господарської діяльності.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій «Надра України» належать державі в особі Державної служби геології та надр.