ЄК схвалила будівництво газопроводу для постачання палива з Азербайджану

Угоду про будівництво Трансадріатичного газопроводу (TAP) між Грецією і компанією TAP AG - підрядника і згодом оператора - схвалена Єврокомісією, йдеться в повідомленні виконавчого органу влади ЄС, передає Прайм.

Газопровід, який є європейською частиною Південного газового коридору, піде від кордону Греції через Албанію до Італії дном Адріатичного моря і в майбутньому повинен доставляти газ з Азербайджану.

Стартова потужність - 10 млрд кубів в рік. Інвестиції TAP AG становитимуть 5,6 млрд євро, у тому числі 2,3 млрд євро - в грецьку ділянку.

Читайте такожТуреччина на тлі конфлікту з РФ вирішила прискорити будівництво газопроводу з Азербайджану

Як заявляє ЄК, документ "відповідає правилам надання державної допомоги Євросоюзу", а газопровід TAP підвищить енергобезпеку ЄС і не порушить конкуренцію.